В Ленобласти на девяти федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 18 июня ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

км 109-110 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин АБ покрытия.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

«Магистральная»:

км 30-50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 186-188 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин.

подъезд № 2 г. Выборг км 1,4,5 ограничение скорости в оба направления с 00:00 до 06:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

«Выборг-Светогорск»:

км 11-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки

А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-37, тр.р. км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;

км 0-37, тр.р. км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

км 8+300, 7+300, 6+700, 5+300, 4+250 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 37-78 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00 , скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;