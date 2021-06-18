В Ленобласти на девяти федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 18 июня ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 109-110 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин АБ покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
«Магистральная»:
- км 30-50 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд № 2 г. Выборг км 1,4,5 ограничение скорости в оба направления с 00:00 до 06:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 186-188 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин.
«Выборг-Светогорск»:
- км 11-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-37, тр.р. км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;
- км 0-37, тр.р. км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
- км 8+300, 7+300, 6+700, 5+300, 4+250 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00 , скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00, нанесение дорожной разметки.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 120-163, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).