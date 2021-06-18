Выборы депутатов Госдумы пройдут 19 сентября

Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы седьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В новый седьмой созыв сроком на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 из них проходят по одномандатным избирательным округам, еще 225 — от политических партий.

Действующий созыв депутатов завершил свою работу вчера, 17 июня. В его состав входят четыре фракции: «Единая Россия» (335 мест), КПРФ (43), ЛДПР (40), «Справедливая Россия» (23).



Ранее в Ленобласти были определены кандидаты от фракции «Единая Россия», которые будут бороться за место в Госдуме на едином дне голосования. Список возглавила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.