Развитие соцсферы и поддержка регионов: «Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы

«Единая Россия» в 2016 году шла на выборы с ясной, четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Главной ее составляющей было решение социальных проблем, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев на брифинге 17 июня.
Отдельно он отметил систему социального контракта, которая получила развитие при поддержке «Единой России».
В решении проблемы повышения благосостояния большую роль сыграло приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму трудоспособного человека. С 2021 года этот показатель его превысил. Помимо этого, в условиях пандемии «Единая Россия» совместно с Правительством и под руководством Президента работала над мерами поддержки жителей регионов и бизнеса. В том числе, одним из шагов стало принятие закона о дистанционной работе — он помог защитить права людей, которые перешли на вынужденную «удаленку».
Это повлекло за собой комплексные изменения в этой сфере — в частности, были приняты поправки в закон о занятости, которые закрепляют электронное взаимодействие с профильными службами, отметил парламентарий. В целом был упрощен порядок получения социальных выплат — например, для назначения пенсий по инвалидности теперь не нужно собирать большое количество документов, все происходит автоматически.
Переход в онлайн многих госуслуг может стать одним из направлений работы в дальнейшем, сказал Андрей Исаев.
Не менее важной задачей Госдумы текущего созыва стало финансовое обеспечение поручений Президента, отметил председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). В VII созыве были приняты законы, которые будут действовать и после ковида.
Кроме того, хорошо себя зарекомендовал закон о самозанятых. Сегодня их более 2,3 млн человек, отметил парламентарий.
В новом созыве Госдумы партия продолжит работу над выполнением поручений Президента, отметил Андрей Исаев. В первую очередь, речь идет о выравнивании бюджетных возможностей регионов.
Кроме того, будет продолжаться работа над развитием программы «Комплексного развития сельских территорий», которую инициировала «Единая Россия», и комплексного благоустройства городов — включая транспортную и социальную инфраструктуру. При этом в приоритете партии будет борьба с бедностью.
Напомним, 9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена — она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.
В Ленобласти увеличили денежные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Соответствующие изменения были внесены в Социальный кодекс региона.
Теперь денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет смогут получать все семьи, где среднедушевой доход менее 11 289 рублей, то есть величины прожиточного минимума.
При этом размер выплаты составит 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума для детей (10 869 рублей), а также в зависимости от достатка семьи. В качестве автора такой инициативы выступила партия «Единая Россия».
Сегодня вышеуказанные выплаты полагаются 29 757 детям из семей с таким среднедушевым доходом.
Инициатор законопроекта, председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, член Генерального совета партии Марина Левченко отметила, что такие изменения в кодексе соответствуют запросам населения.
По ее словам, право на выплаты есть у большинства семей, так как, если отец работает, а мама остается дома с ребенком, то зачастую среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума.
Кроме того, в Социальном кодексе закрепили положения, которые гарантируют индексацию размера мер соцподдержки и размера государственной социальной помощи.
Законопроект разработали в рамках Указа Президента от 10 марта 2021 года «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Указом Президента РФ от 20 марта 2020 года».