Путин продлил программу инфраструктурных кредитов для регионов

Также будет увеличено федеральное финансирование программы – по мере поступления проектов от регионов.

Уже в этом году в России будет запущена программа инфраструктурных бюджетных кредитов, благодаря которой регионы смогут сократить долговую загруженность до 25% от общего долга. Об этом в ходе XX Съезда партии «Единая Россия» сообщил Владимир Путин.

Добавляется, что инфраструктурные бюджетные кредиты должны быть направлены на повышение качества жизни граждан. А именно: на благоустройство, создание площадок для новых производств, развитие коммуникаций и общественного транспорта.

Ранее Путин подписал закон о социальной газификации, который позволит бесплатно довести газопровод до границ земельного участка.