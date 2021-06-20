В России предложили ввести выплаты для бабушек и дедушек, помогающих с детьми

Инициативу о материальной поддержке бабушек и дедушек, помогающих в воспитании детей, выдвинула уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России – помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек?», – отметила Кузнецова

По мнению Анны Кузнецовой, такая поддержка была бы большой помощью, особенно молодым семьям.