В России предложили ввести выплаты для бабушек и дедушек, помогающих с детьми

Инициативу о материальной поддержке бабушек и дедушек, помогающих в воспитании детей, выдвинула уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Не могу не сказать о той традиции, которая сложилась в России – помощь наших бабушек и дедушек в воспитании семей. Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек?», – отметила Кузнецова
По мнению Анны Кузнецовой, такая поддержка была бы большой помощью, особенно молодым семьям.
Вам будет интересно
В мае 2021 года в России средняя сума ипотечного кредита выросла на 25% – до 2,9 млн рублей. Если сравнивать...
17.06.2021 264