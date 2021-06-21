Молодые ленинградцы проектируют бюджет Ленобласти

В правительстве Ленинградской области прошла церемония награждения победителей конкурса проектов по предоставлению бюджета для граждан в 2021 году.

Как сообщил председатель комитета финансов Роман Марков, некоторые победители представят свои проекты на федеральном уровне.

«Я благодарю всех, кто принял участие в конкурсе. Для нас очень важно знать, что усилия, которые комитет финансов направляет на популяризацию финансовой службы и проектов находят отклик, а молодые ленинградские ребята участвуют в них и проявляют себя», – рассказал Роман Марков

В 2021 году до участия в конкурсе допустили 16 проектов в трех номинациях: «Бюджет для граждан в картинках», «Лучший видеоролик о бюджете» и «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации».