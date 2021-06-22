Видео: в Петербурге полуголый мужчина ночью разбил окно в детсаду и проник внутрь

Инцидент произошел сегодня ночью, 22 июня, в детском саду на Энтузиастов.
Полуголый мужчина разбил окно в детсаду, залез внутрь, разлил краску и “вообще устроил подвижные игры”, пишет паблик “Мэш на Мойке”. Полицейским он объяснил, что потерялся, искал друзей и немного ошибся помещением. Проводится проверка.
Источник: паблик “Мэш на Мойке”
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