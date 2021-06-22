В течение трех месяцев более 230 учителей школ Ленобласти посещали онлайн-лекции со специалистами СПбГУ.

Более 230 преподавателей из Ленобласти получили опыт на онлайн-лекциях со специалистами СПбГУ. Педагогов познакомили с современными инструментами и методиками преподавания — о психологии диалога, развитии коммуникативных навыков в современной поликультурной среде, о цифровом образовании и других темах.

С учителями также обсудили важные общие вопросы педагогической практики и работы с одаренными детьми. В ходе занятий тщательно затронули разбор уроков по предметам, а также способам подачи школьных дисциплин в современных реалиях.

Сертификаты об успешном освоении курса вебинара получили более 200 преподавателей. Онлайн семинар организовали благодаря сотрудничеству с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области.