Цена биткоина опустилась ниже $30 тыс. впервые с января

На фоне негативных новостей из Китая за сутки криптовалюта подешевела на 9%.

21 июня Народный банк Китая предписал местным финансовым организациям не участвовать в операциях с криптовалютами. Это усложнило ситуацию на рынке.

Курс биткойна на криптобирже Binance опустился ниже тридцати тысяч долларов, упали и котировки альткоина. Эксперты отмечают, что это впервые с 27 января 2021 года. Подсчитано, что за сутки криптовалюта подешевела на 9%.

Аналитики в июне фиксировали самый крупный приток биткойнов на криптобиржи с марта 2020 года. Известно, крупные держатели криптовалюты начали продавать свои активы.

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Напомним, исторический максимум был зафиксирован 14 апреля, цена биткойна выросла до $64,8 тыс. Но теперь валюта обвалилась на 55%. Таким дешёвым биткойн не был с начала года.