В Сосновом Бору 23 июня штрафуют нарушителей правил перевозок пассажиров – фото

В Сосновом Бору 23 июня проходит проверка общественного транспорта, в которой принимают участие сотрудники ГИБДД и областного Комитета по транспорту.

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В ходе рейдов проверяются масочный режим, чтобы работали кнопки на дверях, аварийные рычаги, ремни безопасности, а также наличие огнетушителей, аптечки, тахографа, путевого листа и документов о техконтроле.

Выявлены три нарушителя без прохождения медицинского и техосмотра. Компаниям-перевозчикам грозит штраф в 20-30 тысяч рублей. Водители оштрафованы на суммы в 3-5 тысяч рублей.