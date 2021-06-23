В Сосновом Бору 23 июня штрафуют нарушителей правил перевозок пассажиров – фото

В Сосновом Бору 23 июня проходит проверка общественного транспорта, в которой принимают участие сотрудники ГИБДД и областного Комитета по транспорту.
Вам будет интересно
В Ленинградской области на специализированном полигоне военные полицейские Западного военного округа прошли обучение по охране физических лиц и тактической стрельбе. Учения...
23.06.2021 30
В ходе рейдов проверяются масочный режим, чтобы работали кнопки на дверях, аварийные рычаги, ремни безопасности, а также наличие огнетушителей, аптечки, тахографа, путевого листа и документов о техконтроле.
Выявлены три нарушителя без прохождения медицинского и техосмотра. Компаниям-перевозчикам грозит штраф в 20-30 тысяч рублей. Водители оштрафованы на суммы в 3-5 тысяч рублей.