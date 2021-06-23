В интернете распространяется недостоверная информация о плате за купание в водоемах Ленобласти

В интернете вы можете встретить недостоверную информацию о том, что с 1 июля 2021 года купание в озерах и реках Ленинградской области станет платным.

Источник этой информации – сатирическое издание, которое прямо указывает, что «все его тексты представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

В правительстве Ленинградской области не готовили подобные распоряжения и не делали соответствующих заявлений. Введение платы за купание в озерах и реках Ленинградской области не планируется.