Водитель, пострадавший в аварии с тягачом, находится в крайне тяжёлом состоянии

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водителю «Тойоты», врезавшейся в «Урал» с вездеходом, удалось выжить. Ранее в СМИ была информация, что водитель легковушки погиб.

«Около 17.10 на 83 км трассы «Скандинавия» водитель «Тойоты РАВ 4» выехал на встречную и столкнулся с «Уралом» с полуприцепом. В результате водитель «Тойоты», мужчина 1958 года рождения, в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

О серьезном ДТП мы сообщали ранее. На трассе «Скандинавия» у поворота на посёлок Победа в Выборгском районе Ленобласти легковушку буквально «намотало» на груженный прицеп «Урала».