В пруду Полюстровского парка утонул мужчина

Автор: Александр Селиванов
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Фотографии погибшего появились в социальных сетях.

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Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в пруду Полюстровского парка утонул мужчина средних лет.

— Тело лежит несколько часов, никто не накрыл, — пишет автор поста.

Купаться можно, если:

  • После еды прошло 1,5-2 часа;
  • Температура воздуха должна быть +20 +25 градусов;
  • Если не чувствуешь себя плохо (нет озноба, температуры, «гусиной кожи»);
  • Если не перегрелся перед этим на солнце;
  • Нет штормового предупреждения или сильного прибоя;
  • Температура воды выше +15 °С;
  • Место для купания специально оборудовано.
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