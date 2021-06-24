Фотографии погибшего появились в социальных сетях.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в пруду Полюстровского парка утонул мужчина средних лет.
— Тело лежит несколько часов, никто не накрыл, — пишет автор поста.
Купаться можно, если:
- После еды прошло 1,5-2 часа;
- Температура воздуха должна быть +20 +25 градусов;
- Если не чувствуешь себя плохо (нет озноба, температуры, «гусиной кожи»);
- Если не перегрелся перед этим на солнце;
- Нет штормового предупреждения или сильного прибоя;
- Температура воды выше +15 °С;
- Место для купания специально оборудовано.
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24.06.2021 92