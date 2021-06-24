Следователи начали проверку после того, как годовалый ребенок выполз на дорогу в Кудрово

В Ленобласти организовали доследственную проверку после того, как годовалый ребенок выполз на проезжую часть и едва не попал под машину.

Инцидент произошел накануне вечером в Кудрово. Ребенок беспрепятственно полз от детской площадки прямо на проезжую часть, но, к счастью, водитель вовремя заметил малыша и остановился. Родитель нашелся на ближайшей детской площадке.

После установления всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.

Случай также взят на контроль Уполномоченным по правам ребенка в Ленобласти Тамарой Литвиновой. Она направит обращение в комиссию по делам несовершеннолетних Всеволожского района с просьбой оперативно разобраться в ситуации и принять соответствующие меры.

Также в ведомстве напоминают об ответственности родителей за оставление несовершеннолетних детей без присмотра.