«Спасибо медикам»: в Петербурге закрасили граффити с врачом-супергероем

Изображение врача в героическом облике появился на трансформаторной будке на Литейном проспекте в День медработника, 20 июня. Спустя четыре дня его уже закрасили.

Фото: Невские новости Фото: Невские новости

«Ленэнерго» озвучило Невским новостям причины, по которым арт-объект решили закрасить. Как и всегда, граффити не было согласовано и нарушало закон о благоустройстве.

В пресс-службе учреждения отметили, что не имеют ничего против размещения подобных изображений на своих объектах, но их необходимо согласовывать в установленном в городе порядке.

«В иных случаях, в соответствии с законодательством в области благоустройства города, компания обязана восстановить внешний вид объекта, что и было сделано», — рассказали в пресс-службе.