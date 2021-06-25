В Волосово обновят 15 километров региональной трассы

Автор: Анастасия Щербакова
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НАЦПРОЕКТЫ: 27 тысяч тонн нового асфальта для Волосово
Фото: администрация Ленобласти

Дорожники отремонтируют 2 участка: от Терпилиц до федеральной трассы «Нарва» и от деревни Лашковицы в сторону Копорья.

На региональной дороге Волосово — Гомонтово — Копорье начались работы по обновлению асфальта. Дорожники отремонтируют 2 участка протяженностью 15 километров: от Терпилиц до федеральной трассы «Нарва» и от деревни Лашковицы в сторону Копорья.

Ремонт планируется завершить к концу августа. На данный момент организовано реверсивное движение транспорта.

Отмечается, что дорога Волосово — Копорье является наиболее загруженной региональной трассой Волосовского района. Она обеспечивает удобный путь к к районному центру.

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21.06.2021 219
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