Дорожники отремонтируют 2 участка: от Терпилиц до федеральной трассы «Нарва» и от деревни Лашковицы в сторону Копорья.

На региональной дороге Волосово — Гомонтово — Копорье начались работы по обновлению асфальта. Дорожники отремонтируют 2 участка протяженностью 15 километров: от Терпилиц до федеральной трассы «Нарва» и от деревни Лашковицы в сторону Копорья.

Ремонт планируется завершить к концу августа. На данный момент организовано реверсивное движение транспорта.

Отмечается, что дорога Волосово — Копорье является наиболее загруженной региональной трассой Волосовского района. Она обеспечивает удобный путь к к районному центру.