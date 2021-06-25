Сегодня в Выборге образовалась очередь из 30 человек возле пункта вакцинации. Тем временем в Ленобласти растет число заболевших — 162 случая заражения за последние сутки.

В Ленинградской области всё чаще замечают длинные очереди за прививкой от COVID-19. Сегодня в Выборге образовалась очередь из 30 человек возле пункта вакцинации. Люди стоят под жарким солнцем и ждут своей очереди, рассказал «Интересный Выборг».

Интерес жителей к вакцинации закономерен. Статистика растет: в Ленобласти выявили 162 новых случая коронавируса — данные на 25 июня.