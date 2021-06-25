Центр Петербурга перекрывают в преддверии «Алых парусов»

Движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади перекрыли перед праздником выпускников «Алые паруса». Торжество состоится уже сегодня, 25 июня.

Об этом сообщает портал Фонтанка, в пятницу, 25 июня. Пешеходы уже прогуливаются по проезжей части.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

На данный момент перекрыты Троицкий и Дворцовый мосты. Также ограничиваются подходы к набережным. Пройти на площадь, где состоится праздник, пока все можно, однако там уже оборудовали металлоискатели и ограждения.

Ранее мы писали, что хедлайнером концерта на празднике «Алые паруса» станет Светлана Лобода.