Молодой человек решил зайти в один из магазинов торговой сети «Дикси», чтобы купить яблочный сок. Однако вместо это получил от сотрудницы торгового зала несколько «комплиментов» и отказ в обслуживании.

Парень, который поделился неприятной ситуацией, записал инцидент на видео. Внимание, на кадрах присутствует мат.

Судя по кадрам, девушке не понравился внешний вид молодого человека, поэтому она отказала ему в обслуживании и позволила себе дать несколько оскорбительных комментариев.

Представительство торговой сети уже отреагировало в социальных сетях на инцидент. Сообщается, что сотрудница, позволившая себе такое поведение, являлась сотрудником аутсорсинговой компании и уже отстранена от работы.