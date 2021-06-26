F1 переезжает из Сочи на «Игору Драйв»? Мы расскажем вам про комплекс

Уже в 2023 году комплекс примет этап Гран-при «Формулы-1».
Гран-при России через два года переезжает из Сочи в Призерский район Ленобласти, а именно на трасу трассу «Игора Драйв».
Начнем с того, что «Игора Драйв», это новейшая российская гоночная трасса, расположенная в Ленобласти. Она заработала еще в прошлом году.
В комплекс входят кольцевой трек, картодром и несколько трасс для грунтовых дисциплин – ралли-кросса, мотокросса, эндуро.
Стоит отметить, что автором проекта трассы стал знаменитый архитектор Герман Тильке, который также проектировал сочинский автодром.
С точки зрения инфраструктуры к проведению Гран-при «Игоре Драйв» может потребоваться какая-то дополнительная подготовка, но к принятию масштабных европейских турниров трасса была готова с самого начала.