Александр Дрозденко контролирует ситуацию с варварски разрытым воинским захоронением в поселке имени Тельмана

Губернатор ленобласти лично посетил поселок, чтобы разобраться в ситуации.

Источник: ЛенТВ24 Источник: ЛенТВ24 Источник: ЛенТВ24 Источник: ЛенТВ24 Источник: ЛенТВ24 Источник: ЛенТВ24 Источник: ЛенТВ24 Источник: ЛенТВ24 Источник: ЛенТВ24 Источник: ЛенТВ24

Напомним, что весной этого года ООО «Эврика» начала разрабатывать здесь грунт под коммерческую застройку. Несмотря на обнаруженные останки бойцов красной армии, грун продолжали вывозить с костями людей и боеприпасами.

Александр Дрозденко лично прибыл в посёлок имени Тельмана, чтобы проконтролировать сложившуюся ситуацию, пишет ЛенТВ24.

Губернатор, члены правительства и поисковики обсудили необходимость внесения поправок в федеральное законодательство, обязующих собственников земли, где проходили военные действия, перед началом любых работ, обязательно проводить изыскания. Тогда таких проблем, как с компанией «Эврика» возникать не будет.

Губернатор со своей стороны предложил возможность разделения расходов на экспертизу между собственником и субъектом федерации.

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Также обсуждение коснулось создания на месте Тельмановского рубежа – мемориала. Подготовительную работу в правительстве начнут в ближайшее время.