Сборная Дании разгромила Уельс в 1/8 финала ЧЕ-2020

Первый мачт 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Дании и Уэльса принес уверенную победу датчанам.

Сборная Дании забила 4 мяча в ворота британской команды. В свою очередь Уельс ничем не смог ответить скандинавам. Итоговый счет 4-0 в пользу датчан.

Примечательно, прошлые заслуги британцев не помогли им победить. А вот Дании удалось достаточно просто пройти в 1/4 финала ЧЕ-2020.