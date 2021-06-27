Сборная Дании разгромила Уельс в 1/8 финала ЧЕ-2020

Первый мачт 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Дании и Уэльса принес уверенную победу датчанам.
Сборная Дании забила 4 мяча в ворота британской команды. В свою очередь Уельс ничем не смог ответить скандинавам. Итоговый счет 4-0 в пользу датчан.
Примечательно, прошлые заслуги британцев не помогли им победить. А вот Дании удалось достаточно просто пройти в 1/4 финала ЧЕ-2020.
Вам будет интересно
Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова в своем Instagram выразила возмущение по поводу высоких зарплат российских футболистов. Позже спортсменка удалила сторис...
25.06.2021 128