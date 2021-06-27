В Выборге открыли для посещения старую водонапорную башню

Жители и гости города теперь могут посетить сооружение, возведенное еще в 1930 году.
Фото: Интересные события в Выборге
Фото: Интересные события в Выборге
Фото: Интересные события в Выборге
Фото: Интересные события в Выборге
Фото: Интересные события в Выборге
Об этом сообщают в воскресенье, 27 июня в группе Интересные события в Выборге социальной сети «Вконтакте».
На данный момент старая башня находится в частной собственности. За несколько лет нынешний владелец сооружения провел противоаварийные и консервационные работы, а также расчистил мусорные завалы.
Посетить водонапорную башню в Выборге можно ежедневно с 12:00 до 21:00.
Стоимость билета составляет 200 рублей.
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25.06.2021 233