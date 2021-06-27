В Выборге открыли для посещения старую водонапорную башню

Жители и гости города теперь могут посетить сооружение, возведенное еще в 1930 году.

Фото: Интересные события в Выборге Фото: Интересные события в Выборге Фото: Интересные события в Выборге Фото: Интересные события в Выборге Фото: Интересные события в Выборге

Об этом сообщают в воскресенье, 27 июня в группе Интересные события в Выборге социальной сети «Вконтакте».

На данный момент старая башня находится в частной собственности. За несколько лет нынешний владелец сооружения провел противоаварийные и консервационные работы, а также расчистил мусорные завалы.

Посетить водонапорную башню в Выборге можно ежедневно с 12:00 до 21:00.

Стоимость билета составляет 200 рублей.