Женщина за рулем Volkswagen Passat влетела в столб. С ней находились 14-летний мальчик и 6-ти летняя девочка. Девочка в крайне тяжелом состоянии.

В Тосненском районе Ленобласти, недалеко от деревни Захожье произошло ДТП, в котором пострадали 2 ребенка. Женщина за рулем Volkswagen Passat влетела в столб. С ней находились 14-летний мальчик и 6-ти летняя девочка.

Девочка госпитализирована в Детскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Женщина получила травмы средней тяжести и была доставлена в больницу вместе с 14-ти летним подростком.

Обстоятельства аварии выясняются.