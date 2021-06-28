Россия возобновила авиасообщение с США, Италией и шестью другими странами

Россия с понедельника, 28 июня, формально на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Соединенными Штатами, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией.

Авиасообщение с этими странами было приостановлено в прошлом году на фоне пандемии COVID-19. Решение о возобновлении полетов принял оперштаб по борьбе с коронавирусом 18 июня. При этом расширяется количество квот на рейсы еще в ряд государств.

Такое решение штаба означает, что при желании авиакомпании смогут возобновить полеты в Соединенные Штаты, Италию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Кипр и Северную Македонию.

На данный момент перевозчики сообщили о готовности возобновить рейсы только в Италию, Болгарию и на Кипр.

Оперштаб согласовал открытие полетов из Москвы в Вашингтон и Нью-Йорк дважды в неделю, также согласованы рейсы в Брюссель четыре раза в неделю, в Дублин два рейса, в Рим и Милан по два рейса, в Венецию и Неаполь по четыре рейса, в Ларнаку четыре рейса и в Пафос три рейса. Из российских регионов в указанные города — по два рейса в неделю.

Также можно будет улететь из Москвы в Скопье (один раз в неделю), Амман и Абаку (два рейса в неделю).

Кроме того, для полетов из Москвы и из регионов РФ открыты болгарские София, Варна, Бургас (из Москвы — четыре рейса в неделю, из регионов — по одному).

Однако пока авиакомпании не спешат активно занимать предоставленные квоты. В настоящее время «Аэрофлот» заявил о планах открыть в июле рейсы из Москвы в Софию и Бургас, он намерен выполнять по четыре рейса в неделю.

Также увеличилось количество рейсов в Вену, Ереван, Катар, Белград, Хельсинки, Цюрих и Азербайджан. Открыты для полетов Сплит, Дубровник, Пула и Женева.

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Больше всего расширена квота на полеты в Грецию. Кроме повышения частоты полетов из российской столицы в греческую, оперштаб открыл полеты из Москвы и регионов России в Салоники, Ираклион, Корфу и на Родос.