Водитель BMW насмерть сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге — видео

Момент смертельного столкновения попал на видео.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, трагическая авария произошла на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Водитель BMW сбил велосипедиста, двигающегося по трассе.
В результате столкновения, велосипедист скончался на месте происшествия от полученных травм.
По факту ДТП будет проведена проверка.
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