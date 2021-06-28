Водитель BMW насмерть сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге — видео

Момент смертельного столкновения попал на видео.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, трагическая авария произошла на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. Водитель BMW сбил велосипедиста, двигающегося по трассе.

В результате столкновения, велосипедист скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту ДТП будет проведена проверка.