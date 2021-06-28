Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти доброй недели

В понедельник, 28 июня, Александр Дрозденко опубликовал в своем instagram-аккаунте видео утиного семейства и пожелал всем доброй недели.
В этот раз глава региона поделился видео с утиным семейством в пруду у Белогорки в Гатчинском районе.
Глава региона традиционно пожелал всем жителям Ленобласти хорошей и доброй недели!
Вам будет интересно
Сегодня, глава региона совместно с представителями Минстроя и другими губернаторами разрабатывал меры поддержания спроса на жилье. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко...
24.06.2021 213