В России подорожают сигареты из-за роста акцизов

Как сообщает «Российская газета», с 1 июля 2021 году акцизы на табак выросли на 20%.

Весь немаркированный альтернативный табак теперь исчезнет с прилавков. Таким образом власти России борются с нелегальной продукцией.

Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует в России с 1 апреля 2021 года. При этом до 1 июля продавцам разрешили дешевле реализовать товар, который был закуплен до установления ЕМРЦ.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям погибших пожарных и таможенников.