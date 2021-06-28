Британские врачи перечислили симптомы COVID-19 у привитых заболевших

С момента старта кампании по вакцинации в Великобритании сформировали данные о миллионах людей. Согласно базе данных, люди, заболевшие COVID-19 после прививки, переносят его легче.

Заболевшие после вакцинации чаще всего жалуются на насморк, боль в горле, чихание и головную боль. При этом о чихании чаще всего сообщают именно привитые.

Поэтому при внезапном появлении этого симптома у прошедших вакцинацию от COVID-19 британские врачи рекомендуют сдать тест и соблюдать изоляцию.

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