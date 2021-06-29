В Санкт-Петербурге задержан продавец поддельных ПРЦ-тестов

Мужчина решил подзаработать на третьей волне заболеваемости коронавирусом.

Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации правоохранительных органов, мужчина был задержан во время контрольной закупки поддельного ПРЦ-теста.

Отмечается, что продавцом оказался 35-летний житель Невского района.

Проведенная экспертиза подтвердила, что на проданной полицейским справке оттиски печати медучреждения и личной печати врача являются поддельными.

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По факту совершенного преступления возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 327 УК России (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).