«Литература и кино» ─ детям» ждет талантливых ленинградских школьников

Открыт прием заявок на VIII кинематографический и литературный «Литература и кино» ─ детям»

Кинофестиваль пройдет в Гатчине с 21 по 23 сентября. Ребята могут представить на рассмотрение жюри рассказ, сказку, стихотворение, мультик или фильм. Главное условие – киноработа должна быть основана на литературном произведении или на биографии писателей и поэтов.

Подать заявку необходимо до 5 сентября на электронную почту: likfest.kids@mail.ru или по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5 киноконцертный зал «Победа».

Кинофестиваль традиционно проходит спустя полгода после крупнейшего российского кинофорума «Литература и кино». Мероприятие продлится три дня, в его программе – новинки российского кинематографа, специальные показы, творческие встречи с писателями и режиссерами, конкурсная программа детских киноработ и литературный конкурс. Основные мероприятия проходят в кинотеатре «Победа».

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Первый Российский кинофестиваль «Литература и кино» прошёл в Гатчине в 1995 году. С тех пор он ежегодно представляет новинки российского и мирового кинематографа. Отметим, что XXVI кинофестиваль «Литература и кино» из-за COVID-19 прошел в необычном формате — на мероприятии не было зрителей.