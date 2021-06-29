Двое из Всеволожского района похитили жителя Пскова, пытали и требовали $2 миллиона

По информации ivbg.ru, в мае 2021 года в полицию обратилась жительница Пскова с сообщением о пропаже 27-летнего сына, который не вернулся с работы.

Полицейские обнаружили автомобиль пропавшего в лесу. Следствию удалось установить, что на молодого человека напали двое мужчин, избили и насильно увезли в Ленинградскую область, где около месяца удерживали во Всеволожском районе.

За освобождение злоумышленники требовали у его родственников $2 миллиона. Чтобы мотивировать их на активный поиск средств, они высылали аудиозаписи с пытками похищенного.

В результате спецоперации молодой человек вернулся домой, а его похитители были задержаны.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что труп задушенной девушки из Луги нашли в лесу в Лужском районе.