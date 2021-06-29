Стала известна причина густого дыма над Выборгом 29 июня

Днем, 29 июня очевидцы сообщали о густом и черном дыме в районе Светогорского шоссе. Позже стало известно, что клубы дыма исходили из заброшенного здания, там горело 96 кв. метров.

Как сообщает портал 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, сигнал о пожаре поступил в 15:47. Горело заброшенное здание у местного спортивного стрельбища. Пожар охватил 96 кв. метров.

Дежурная смена 52-ой пожарно-спасательной части ликвидировала возгорание спустя пол часа. Всего было задействовано восемь человек и две единицы техники.

О дыме неизвестного происхождения выборжане сообщали ранее. Около 16:00 в социальных сетях появились сообщения о черном столбе дыма, который был замечен возле Ленинградского шоссе.