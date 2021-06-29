«Это какой-то ужас»: по улицам Мурино бродит полуголая женщина — фото

Очевидцы сообщают, что в Мурино была замечена женщина маргинальной внешности. По улицам она расхаживает «в чем мать родила» и пугает местных жителей.

Фото: Девяткино LIVE | Мурино Фото: Девяткино LIVE | Мурино

Об инциденте сообщают в группе Девяткино LIVE | Мурино во вторник, 29 июня.

Как отмечают очевидцы, сперва женщина сидела в подъезде в доме по улице Воронцовский бульвар, 5. На просьбу покинуть парадную в таком виде, последовательница нудизма ответила отказом. Однако позже все-таки согласилась выйти на улицу, чтобы покурить — у нее не было зажигалки.

«Соседи в шоке , пришлось провожать девушку до лифта , так как она испугалась», — отмечает автор публикации.

Спустя некоторое время эту женщину заметили в другом месте, но по той же улице. Она пыталась перейти дорогу через тот же Воронцовский бульвар.