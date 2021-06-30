Банк России планирует в конце 2021 года начать тестирование нового формата валюты — цифровой рубль, который расширит финансовые возможности граждан и бизнеса, а также приведет экономическую ситуацию в стране к равновесию. Что такое цифровой рубль и для чего он нужен, разбирается редакция ivbg.ru.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это новая цифровая валюта, которая содержит в себе свойства безналичного и наличного рублей: с его помощью можно осуществлять платежи дистанционно, а также оплачивать покупки вне интернета. Каждая единица цифрового рубля будет наделена уникальным цифровым кодом для идентифицирования.

Предполагается, что цифровой рубль станет доступным для совершения финансовых операций для всех субъектов России: граждан страны, бизнеса, участников рынка финансов и государства. Также он будет выполнять три основополагающих функции денег: выступать в роли средства оплаты, меры стоимости и как средство сбережения.

Для чего ЦБ РФ хочет его внедрить?

Цифровой рубль сделает осуществление финансовых операций проще, быстрее и надежнее. Это особенно актуально для труднодоступных населенных пунктов России, где подобная система оплаты поможет увеличить число финансовых услуг и их доступность для россиян, в результате чего улучшится уровень жизни граждан.

При постоянном использования нового формата валюты ожидается уменьшение стоимости платежных услуг и развитие конкуренции между финансовыми организациями. Последнее поможет стимулировать появление новых финансовых решений и увеличит рост цифровой экономики, которая сейчас имеет большой вес в мире.

Кроме того, введение цифрового рубля снизит риски перераспределения денежных средств в иностранные цифровые валюты, создавая финансовую и макроэкономическую устойчивость.

Как будут проходить транзакции?

Финансовые операции на основе цифрового рубля не будут сильно отличаться от использования платежный приложений и электронного кошелька. Осуществлять платежи и переводы можно будет в онлайн- и офлайн-режимах. Для того, чтобы воспользоваться новой финансовой валютой, пользователю нужно будет заранее перевести нужную сумму в свой электронный кошелек. Это похоже на то, как в обычной жизни мы берем с собой определенную сумму наличными. Операции в онлайн-режиме планируют проводить аналогично безналичному расчету.

Заменит ли цифровой рубль наличный и безналичный расчет в России?

Нет, потому что его вводят как дополнительный вариант совершения финансовых операций.

Как и где можно использовать цифровой рубль?

Учитывая, что цифровой рубль равнозначен наличному и безналичному рублю, то все привычные операции за ним сохраняются: оплата услуг, товаров, денежных переводов и других операций. Также с его помощью можно пользоваться цифровыми финансовыми активами.

Пополнение средств возможно как наличными деньгами, так и с карты или банковского счета пользователя. В любой момент времени человек может перевести деньги в желаемую форму рублей: наличную, безналичную или цифровую.

Является ли цифровой рубль «криптовалютой»?

Цифровой рубль не имеет никого отношения к «криптовалюте», так как он является обязательством ЦБ РФ, который гарантирует защиту прав потребителей и стабильность стоимости. Его можно будет использовать как средство оплаты за рубежом, что не всегда доступно с «криптовалютой».

Когда ожидать появление нового формата валюты?

В апреле этого года представители Банка России сообщили, что запустит в действие кошельки для финансовых институтов, которые в свою очередь, начнут вести кошельки пользователей. В конце 2021 года ЦБ РФ откроет платформу, где в дальнейшем пройдет тестирование цифрового рубля.