Петербуржец задал Владимиру Путину вопрос касательно санкций против России

Автор: Александр Селиванов
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Президент России назвал этот вопрос важным.

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Источник: russian.rt.com

Житель Санкт-Петербурга Андрей, спросил Владимира Путина о его встрече с Байденом и последующих санкциях против России.

— Есть ли смысл встречаться с Байденом, если от него ничего не зависит?, — спросил петербуржец.

По словам Путина, от президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы.

Президент отметил, что американские партнеры пытаются сохранить своё монопольное положение в мире. По этой причине и вводятся санкции.

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