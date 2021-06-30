Петербуржец задал Владимиру Путину вопрос касательно санкций против России

Президент России назвал этот вопрос важным.
Житель Санкт-Петербурга Андрей, спросил Владимира Путина о его встрече с Байденом и последующих санкциях против России.
— Есть ли смысл встречаться с Байденом, если от него ничего не зависит?, — спросил петербуржец.
По словам Путина, от президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы.
Президент отметил, что американские партнеры пытаются сохранить своё монопольное положение в мире. По этой причине и вводятся санкции.
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17.06.2021 244
— Но я всё же рассчитываю, что осознание того, что мир меняется, и соответствующее переосмысление, сделает мировое устройство лучше, — заключил президент России.