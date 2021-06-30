Ученики Тосненского Центра IT-технологий вошли в пятерку лучших на всероссийской программе

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Ленобласти
Фото: администрация Ленобласти

Ребята провели исследование о том, как в условиях стратосферы функционируют микрокомпьютеры, которые обрабатывают и идентифицируют земные объекты в условиях, приближённым к космическим.

Всероссийская научно-исследовательская программа «Стратосферный спутник» выявила пять лучших команд со всей страны, в число которых вошли ребята из Тосненского Центра информационных технологий.

Школьники провели исследование о том, как в условиях стратосферы функционируют микрокомпьютеры, которые обрабатывают и идентифицируют земные объекты в условиях, приближённым к космическим.

Всероссийская программа реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и при поддержке «Роскосмоса».

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