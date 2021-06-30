Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Таможенники обнаружили на рынке у предпринимателя запрещенные европейские сыры, колбасы и масло.

Выборгские таможенники изъяли 215 килограммов молочной продукции и колбасных изделий у местного предпринимателя. Бизнесмен торговал на рынке запрещенными сырами, колбасами и маслом, произведенными в Евросоюзе. Об этом рассказали в Северо-Западном таможенном управлении.

Из 215 килограммов продуктов обнаружено 175 килограмм сыра, более 20 килограмм колбасы и 17 килограмм сливочного масла. У предпринимателя не было разрешительных документов на продукцию, а также отстутствовала информации о товарах на русском языке. Данная продукция была запрещенная к возу в Россию, в результате чего бизнесмен станет фигурантом административного дела.