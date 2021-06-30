Путин ответил на вопрос о связи льготной ипотеки и роста цен на жилье

Во время прямой линии у Путина спросили, не кажется ли ему, что льготная ипотека разогнала цены на жилье, и инвестиции пошли не в граждан, а в строительство.

Он ответил, что несмотря на рост цен, льготная ипотека сыграла свою положительную роль. Программой воспользовались свыше 500 миллионов человек.

И льготная ипотека, по словам главы государства, не единственная причина роста цен. На это еще влияет инфляция и рост цен на стройматериалы. Снизить цены поможет увеличение количество строящегося жилья, так как в стране будет конкуренция на рынке недвижимости.

Ранее мы сообщали, что льготную ипотеку продлят до 1 июля 2022 года. Помимо этого, президент распорядился расширить эту программу для россиян с детьми, родившимися после 2018 года. Для них ставка по кредиту составит 6%.