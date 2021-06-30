Законопроект, подписанный Владимиром Путиным, станет спасением для должников, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, заявил депутат ГД Сергей Петров.

Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода россиян от списания за долги. Должник сможет обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума — 12 702 рубля по состоянию на 2021 год.

Законопроект, подписанный президентом, станет спасением для должников, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, заявил депутат ГД Сергей Петров. Сейчас в счет долга списывается до половины ежемесячных доходов и у человека попросту не остается ни копейки на жизнь, отметил он.

«Поэтому это решение, защищающее должников, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, просто спасение для миллионов россиян. Для них этот законопроект станет действенным механизмом снижения долговой нагрузки и обеспечения доступа к минимальным доходам»», ― подчеркнул депутат Госдумы Сергей Петров.

Депутат рассказал, что ему часто приходится общаться с избирателями, имеющими низкий уровень дохода. Для многодетных семей, одиноких матерей, и инвалидов, а также детей-сирот, закон станет настоящей защитой, считает Сергей Петров.