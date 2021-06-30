В Петербурге уже вакцинировано порядка 900 тысяч человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил высокие темпы вакцинации населения в городе. Число привившихся растет с каждым днем.

Так, за прошедшие сутки первый компонент вакцины получило около 16 тысяч человек. Повторно прививочные пункты посетило 5 532 петербуржца. Об этом в среду, 30 июня сообщает пресс-служба губернатора.

На данный момент общее количество вакцинировавшихся в городе составляет 888 856 человек. Из них 706 962 получили оба компонента препаратов.

«Для вакцинации в городе созданы все необходимые условия. Расширяется сеть мобильных пунктов в торговых центрах. Продолжение массовой вакцинации – самый действенный способ, чтобы не только обезопасить себя и своих близких, но и в целом снизить риски распространения инфекции, уменьшить нагрузку на систему здравоохранения», — отметил Александр Беглов.