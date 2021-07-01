В Турцию пустят туристов из России, привитых любой из российских вакцин

В турецком посольстве в Москве уточнили требования к сертификатам о вакцинации, которые могут приниматься вместо ПЦР-теста у прибывших российских туристов.

По данным АТОР, вакцинированным туристам для въезда в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус нужно при посадке в самолет и на пограничном контроле предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса на английском языке с данными заграничного паспорта. Документ можно получить на портале госуслуг.

Как отметили в посольстве Турции, неважно, какой именно из зарегистрированных в России вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» или «Спутник Лайт») привит путешественник. Главным является наличие официального документа, а также то, что с момента получения второй дозы препарата прошло не менее двух недель.

Переболевшим коронавирусом туристам необходимо иметь при себе две бумаги: справка о выздоровлении от COVID-19 в предыдущие шесть месяцев и отрицательный результат анализа на антиген, проведенного не ранее чем за два дня до въезда в Турцию.

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Кроме того, в Турцию пускают и не вакцинированных граждан России. Им нужно иметь при себе ПЦР-тест, который был сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Дети до шести лет путешествуют без справок.