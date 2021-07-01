Парочка занялась жарким сексом в парке Санкт-Петербурга — фото

Рядом с влюбленными лежал мечтающий приятель.
Источник: @pingvin178
Источник: @pingvin178
В телеграм-канале @pingvin178 появилась видеозапись того, как парочка влюбленных занимается сексом в парке Московского района Санкт-Петербурга.
Горячо влюбленные забыв о приличиях любили друг друга, а рядом лежал их приятель, мечтательно разглядывающий облака.
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28.06.2021 1022