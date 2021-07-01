Жители Ленобласти в июле смогут увидеть два звездопада

Два метеорных потока и серебристые облака смогут увидеть жители Ленобласти в июле, сообщают в московском планетарии.

Указывается, что первые метеоры из потока Южные дельта — Аквариды начнут появляться 12 июля. Своего пика они достигнут в ночь с 29 на 30 июля. Можно будет наблюдать до 25 “падающих звезд” в час.

17 июля свою активность начнет метеорный поток Персеиды. Летнее небо будут часто прорезать “падающие звезды”. Но своего пика они достигнут только в августе.

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Помимо этого, в сумерках можно заметить легкие и тонкие серебристые облака, состоящие из ледяных кристалликов. А по вечерам можно увидеть Венеру, ночью — Юпитер, Сатурн и Нептун, а после полуночи — Уран.