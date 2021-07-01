С началом июля в России некоторые категории граждан начнут получать новые пособия, увеличится размер платежей за услуги ЖКХ и изменятся правила техосмотра машин, привезенных из-за рубежа. Об этих событиях и других изменениях, ожидающих россиян с 1 июля, рассказывает ivbg.ru.

Новые выплаты

С начала июля беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, и родители, воспитывающие детей в одиночку в возрасте от восьми до 17 лет, могут оформить новые выплаты на портале Госуслуг.

На помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, государство выделило свыше 46,6 миллиарда рублей, где 10 пойдет на поддержку беременных: до рождения малыша женщина сможет ежемесячно получать половину суммы от прожиточного минимума по региону, а это примерно 6 300 рублей. 36 миллионов распределят между родителями-одиночками, которым в среднем полагается 5 500 рублей в месяц.

Согласно предварительным подсчетам, в 2021 году новые выплаты получат около одного миллиона родителей.

Подорожание услуг ЖКХ

С середина лета россиян ожидает традиционное ежегодное подорожание услуг ЖКХ. Максимальный уровень платежей устанавливает Правительство России.

Стоимость услуг ЖКХ должна вырасти примерно на четыре процента. В 2020 году цены поднялись на 3,1%.

Запрет на получение иностранного гражданства для российских государственных служащих

С 1 июля в силу вступает новый пакет из двух законов — федеральный закон от 30.04.2021 №116-ФЗ и федеральный закон от 30.04.2021 №109-ФЗ, запрещающих госслужащим иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство или другое право, подразумевающее постоянное проживание за границей.

Иностранные граждане, которые входят в состав госслужащих России, обязаны в письменной форме сообщать руководству о прекращении российского гражданства или о получении иностранного.

Ужесточение правил техосмотра для подержанных автомобилей, приобретенных за границей

Теперь все подержанные авто, привезенные из-за рубежа, будут проходить техосмотр по новым правилам: все проверки должны быть произведены в испытательных лабораториях.

Отметим, что до этого часть проверок автомобилей проводились при использовании фотографий.

Истекает отсрочка для пенсионеров на получение пенсии на карты «МИР»

С 1 июня пожилые люди больше не смогут получать пенсию на банковские карты Visa и MasterCard. Выплаты на карту доступны только пользователям карты «МИР».

Отметим, что получить пенсию можно по-прежнему через «Почту России» наличными. Кроме того, доступны выплаты на банковский счет, к которому не привязаны банковские карты.

Новые правила не коснутся российских граждан, проживающих за границей.

Переводы материнского капитала на карты Visa и MasterCard также будут приостановлены.

Электронные кошельки начнет контролировать налоговая инспекция

Нововведения коснуться тех граждан, у которых годовой оборот в электронных кошельках составляет более 600 тысяч рублей. С 1 июля их начнет контролировать налоговая инспекция.

По словам руководителя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, нововведение затронет предпринимателей, которые принимают оплату на иностранные кошельки.

Магазины в России также обяжут отказаться от использования иностранных кошельков. Это никак не повлияет на финансовые операции с банковскими картами.

Правила выдачи потребительских кредитов вернутся к первоначальным

ЦБ РФ вернет надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые действовали до пандемии коронавируса. Это связано с возрастанием долговой нагрузки населения, возникшей в результате быстрого роста потребительского кредитования. В соответствии с данными Банка России, долговая нагрузка повысилась за первый квартал 2021 года на 0,2%, что стало новым рекордом.

Повысится стоимость сигарет

С 1 июля розничная цена пачки сигарет составит 107, 78 рубля. Если раньше стоимость пачки составляла 120 рублей, то теперь возрастет до 140 рублей.

Весь ассортимент немаркированного табака, сигар и табака для кальянов должен исчезнуть с прилавков магазинов. Это связано с борьбой властей с нелегальной продукцией. Отметим, что до сегодняшнего дня магазины имели право дораспродать приобретенный для реализации немаркированный товар.

Углубленная диспансеризация для граждан переболевших коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что для граждан, переболевших коронавирусом, теперь предусмотрена углубленная диспансеризация.

«Это поручение нам дал президент, и на сегодня нашим социальным блоком было продумано и сделано все для того, чтобы все правила и все соответствующие меры, чтобы люди могли пройти диспансеризацию, были доступны», — сказал российский государственный и политический деятель.

Все элементы, прописанные в постановление кабинета министров РФ, стоит использовать для создания качественной и эффективной работы диспансеризации граждан. Премьер-министр отметил, что подобные меры прежде всего помогут людям, имеющим хронические заболевания.

Введение штрафов за продажу смартфонов без российских приложений

С 1 июля в силу вступает новый закон от 24.03.2021 №54-ФЗ, который накладывает штрафы на продавцов, осуществляющих продажу смартфонов без российских приложений. Максимальная сумма штрафа составляет — 200 тысяч рублей.