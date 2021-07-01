29 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксирован первый случай заражения новой формой вируса «Дельта плюс», которая, по предварительным данным, еще более заразна первоначальной «Дельты». Насколько опасен новый штамм и защищает ли от него вакцина, рассказывает редакция ivbg.ru.

Штамм «Дельта плюс» — новая версия вируса «Дельта», который сейчас активно распространяется в мире и вызвал третью волну заболеваний на территории России. Информация о нем впервые появилась 28 апреля 2021 года. Первые случаи заражений произошли в трех индийских штатах — Махараштры, Кералы и Мадхья-Прадеша. Затем разновидность Sars-CoV-2 перекинулась на другие страны, в том числе и РФ.

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, — мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант «Дельта плюс». Женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно. Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию», — пояснила главный санитарный врач России Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Чем «Дельта плюс» отличается от первоначальной формы — «Дельта»?

Отличительной особенностью нового штамма является дополнительная мутация K417N в шипе коронавируса. Эта мутация была замечена впервые в штамме, который обнаружили в государстве Катар 27 марта 2020 года. Кроме того, она присутствует южноафриканском и бразильском штаммах.

В каких странах зафиксирован штамм «Дельта плюс»?

В настоящий момент новая версия вируса обнаружена в США, Великобритании, Португалии, Японии, Швейцарии, Непале, Польше, Китае и России.

Отметим, что первоначальный штамм «Дельта» затронул около 80 стран, а «Дельта плюс» зафиксирован в единичных случаях.

«Во всех странах он встречается на крайне низком уровне. В эту картину не вписываются только данные по Непалу, где распространенность Дельта-плюс оценивалась в 4 процента. Но там была крошечная выборка (3 случая из 70 рассмотренных). Поэтому на данном этапе особых поводов для беспокойства нет. Мы не имеем никаких свидетельств того, что в настоящее время этот штамм стремительно распространяется в какой-либо стране», — отметил профессор компьютерной системной биологии и глава Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу.

По словам профессора, на долю «Дельта плюс» приходится только 0,00002% всех дельта-вариантов, секвенированных в настоящий момент.

Насколько опасна новая разновидность Sars-CoV-2?

Согласно предположениям, которые сейчас проверяют специалисты, «Дельта плюс» имеет высокую скорость распространения и более сильную способность к поражению клеток легких. Подхватить новую разновидность можно переболев коронавирусом и пройдя вакцинацию.

Сейчас в мире около 160 пациентов, которые переболели штаммом «Дельта плюс».

«Пока у нас нет оснований полагать, что этот вариант более опасен, чем исходный.. Возможно «Дельта плюс» немного быстрее распространяется среди людей, которые ранее были инфицированы коронавирусом или в тех случаях, когда у пациента после вакцинации не сформировался стойкий иммунитет», — говорит вирусолог из Университета штата Луизиана Джереми Камил.

С другой стороны, Министерство здравоохранения Индии считает, что новый штамм более заразный, быстрее проникает в клетки легких и более устойчив к терапии моноклональными антителами. Стоит отметить, что подобная методика лечения — экспериментальная и не имеет широкого распространения.

Для того, чтобы получить полную картину о течении болезни при наличии «Дельта плюс», нужно досконально изучить истории болезни нескольких сотен пациентов.

Защищает ли вакцина от нового штамма?

Подтвержденной информации и единого мнения у ученых по этому вопросу нет.

«Мутации, которые привели к появлению «Дельта плюс», могут усилить свойства вируса ускользать от антител, выработанных вакцинами, — выразил свою точку зрения вирусолог Джулиан Танг из университета Лестера.

В противовес ему, Франсуа Баллу полагает, что не стоит спешить с выводами.

«Учитывая небольшое количество данных по «Дельта плюс» мы на самом деле ничего не можем сказать ни о способности заражать, ни об уклонении от иммунитета или летальности штамма», — пояснил профессор из Лондона.

По его словам, подобные опасения уже возникали в отношении британского штамма, который также имеет мутацию иммунного ускользания E484K, но вакцины сработали должным образом.

Стоит отметить, что официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в международной организации обеспокоены распространением нового штамма. Вуйнович не отрицает, что есть вероятность введения вторичной строгой изоляции. Она посоветовала ускорить вакцинацию и носить маски.