29 июня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксирован первый случай заражения новой формой вируса «Дельта плюс», которая, по предварительным данным, еще более заразна первоначальной «Дельты». Насколько опасен новый штамм и защищает ли от него вакцина, рассказывает редакция ivbg.ru.
Штамм «Дельта плюс» — новая версия вируса «Дельта», который сейчас активно распространяется в мире и вызвал третью волну заболеваний на территории России. Информация о нем впервые появилась 28 апреля 2021 года. Первые случаи заражений произошли в трех индийских штатах — Махараштры, Кералы и Мадхья-Прадеша. Затем разновидность Sars-CoV-2 перекинулась на другие страны, в том числе и РФ.
Чем «Дельта плюс» отличается от первоначальной формы — «Дельта»?
Отличительной особенностью нового штамма является дополнительная мутация K417N в шипе коронавируса. Эта мутация была замечена впервые в штамме, который обнаружили в государстве Катар 27 марта 2020 года. Кроме того, она присутствует южноафриканском и бразильском штаммах.
В каких странах зафиксирован штамм «Дельта плюс»?
В настоящий момент новая версия вируса обнаружена в США, Великобритании, Португалии, Японии, Швейцарии, Непале, Польше, Китае и России.
Отметим, что первоначальный штамм «Дельта» затронул около 80 стран, а «Дельта плюс» зафиксирован в единичных случаях.
По словам профессора, на долю «Дельта плюс» приходится только 0,00002% всех дельта-вариантов, секвенированных в настоящий момент.
Насколько опасна новая разновидность Sars-CoV-2?
Согласно предположениям, которые сейчас проверяют специалисты, «Дельта плюс» имеет высокую скорость распространения и более сильную способность к поражению клеток легких. Подхватить новую разновидность можно переболев коронавирусом и пройдя вакцинацию.
Сейчас в мире около 160 пациентов, которые переболели штаммом «Дельта плюс».
С другой стороны, Министерство здравоохранения Индии считает, что новый штамм более заразный, быстрее проникает в клетки легких и более устойчив к терапии моноклональными антителами. Стоит отметить, что подобная методика лечения — экспериментальная и не имеет широкого распространения.
Для того, чтобы получить полную картину о течении болезни при наличии «Дельта плюс», нужно досконально изучить истории болезни нескольких сотен пациентов.
Защищает ли вакцина от нового штамма?
Подтвержденной информации и единого мнения у ученых по этому вопросу нет.
В противовес ему, Франсуа Баллу полагает, что не стоит спешить с выводами.
По его словам, подобные опасения уже возникали в отношении британского штамма, который также имеет мутацию иммунного ускользания E484K, но вакцины сработали должным образом.
Стоит отметить, что официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в международной организации обеспокоены распространением нового штамма. Вуйнович не отрицает, что есть вероятность введения вторичной строгой изоляции. Она посоветовала ускорить вакцинацию и носить маски.