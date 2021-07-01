«Дневник достижений первоклассника комплекса ГТО» подарят первоклассникам на линейках

С помощью дневника первоклассники и их родители смогут получить необходимую информацию для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 1-й возрастной ступени (6-8 лет).

Познакомиться с комплексом «ГТО» ребята могут не только на уроках физкультуры, но и в центрах тестирования комплекса «ГТО» в своих райнах.

Вам будет интересно Жителям Киришского района торжественно вручили значки ГТО Награждение прошло в День молодежи. Золотые, серебряные и бронзовые знаки получили 9 киришан. Отметим, что в минувшем 2020 году лидерами регионального... 30.06.2021 159

Отметим, что в минувшем 2020 году лидерами регионального рейтинга по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стали Волховский, Киришский и Тихвинский районы.

Всего в 22 центрах тестирования Ленобласти нормы ГТО сдали 5 188 атлетов, из них 2 882 человек получили знаки отличия. Помимо этого в 2020 году областные спортсмены завоевали бронзу на первом Фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получили сертификат на комплект спортивного оборудования. Его уже установили в спортзале «Фаворит» Выборга.