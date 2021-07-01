Огромная пробка образовалась на Мурманском шоссе из-за ремонта — фото

Очевидцы сообщают о многокилометровой пробке на участке федеральной трассы «Кола». В сети появились фотографии с места транспортного «коллапса».

Об этом сообщают в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 1 июля.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Мурманка стоит глухо, огромная пробка. Стоим часа 3-4, примерно. Причина — ремонт».

О проведении ремонтных работ на участке с 12-го по 23-й километр трассы стало известно ранее. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщал, что в течение месяца собираются ликвидировать колейность дорожного покрытия. С 19 июня по 2 июля будет перекрыта одна полоса в направлении Мурманска, а с 5 по 18 июля — одна полоса в направлении Петербурга. На период перекрытия одной полосы на второй вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч.