Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 2 июля 2021 года подписал указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, о чем сообщают представители Кремля.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о единовременной выплате в размере десяти тысяч рублей, выплачиваемой в августе – декабре текущего года, семьям с детьми. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Напомним, выплата положена одному из родителей или опекунов детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих российское гражданство, но при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года.

На деньги от государства также могут рассчитывать инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.

Заявления от граждан на предоставление выплаты начнут принимать в середине июля, а закончат 1 ноября. Их в электронном виде будут принимать в МФЦ, в отделениях Пенсионного фонда, в органах соцзащиты. По предварительным подсчетам, получателей данного вида помощи в России насчитывается 17 миллионов человек.

Пенсионный фонд со своей стороны должен обеспечить осуществление этой выплаты в соответствии с президентским указом.