Минстрой предложил повысить плату за капремонт жилья

Министерство строительства России предлагает разрешить корректировать региональные программы капитального ремонта в зависимости от технического состояния дома.
На заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совфеде замминистра строительства РФ Максим Егоров сообщил, что ведомство разработало законопроект, согласно которому можно будет изменять региональные программы капремонта с учетом технического состояния домов после соответствующего обследования.
В настоящее время он проходит согласование. Егоров выразил надежду на то, что скоро этот проект будет внесен в кабмин.
Чиновник уточнил, что в законе также уделят внимание энергоэффективности при проведении капремонта и использованию современных технологий.
По его словам, из-за увеличения стоимости стройматериалов министерство предлагает корректировать цену контрактов по капитальному ремонту до 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.