Минстрой предложил повысить плату за капремонт жилья

Министерство строительства России предлагает разрешить корректировать региональные программы капитального ремонта в зависимости от технического состояния дома.

На заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совфеде замминистра строительства РФ Максим Егоров сообщил, что ведомство разработало законопроект, согласно которому можно будет изменять региональные программы капремонта с учетом технического состояния домов после соответствующего обследования.

В настоящее время он проходит согласование. Егоров выразил надежду на то, что скоро этот проект будет внесен в кабмин.

— Мы видим риски неисполнения программ капитального ремонта в некоторых субъектах, где были завышенные ожидания, но не были определены источники финансирования, — отметил замглавы Минстроя.

Чиновник уточнил, что в законе также уделят внимание энергоэффективности при проведении капремонта и использованию современных технологий.

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По его словам, из-за увеличения стоимости стройматериалов министерство предлагает корректировать цену контрактов по капитальному ремонту до 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.